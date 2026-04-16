Туман, дожди и до +12°C: погода в Калининградской области на 17 апреля

В Калининградской области в пятницу, 17 апреля, прогнозируют переменчивую погоду с туманами и локальными дождями. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура опустится до +1…+4°C, ожидается облачность с прояснениями. В отдельных районах, особенно у побережья, возможны дымка и туман.

Утром воздух прогреется до +7…+10°C. Местами пройдут небольшие дожди — преимущественно в северной и восточной части региона, включая Неманский, Нестеровский, Краснознаменский и Гусевский районы.

Днём в Калининграде и области температура составит +9…+12°C, на побережье — от +5 до +8°C. На западе региона осадков не ожидается, тогда как на востоке сохраняется вероятность кратковременных дождей.

К вечеру похолодает до +3…+5°C. В прибрежных районах вновь возможны туман и дымка, местами — сильные. Ветер в течение суток будет северо-западным, со скоростью 2–8 м/с, днём возможны порывы до 10–12 м/с.