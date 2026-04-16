В Калининграде «Локомотив» примет «Корабелку» в ответном матче полуфинала Кубка России

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде состоится ответный полуфинальный матч второго раунда плей-офф Кубка России по волейболу среди женщин, в котором «Локомотив» сыграет с петербургской «Корабелкой». Что говорят участники после поражения в Санкт-Петербурге и каковы шансы, выяснил «Клопс».

В стартовой игре серии калининградки смогли взять одну партию, но в целом уступили сопернику по ключевым элементам. Особенно заметными стали проблемы в приёме и большое количество собственных ошибок, что сказалось на результате. Во втором сете «Локомотив» выглядел уверенно и сумел навязать борьбу, однако развить успех не получилось.

Капитан команды Екатерина Любушкина после матча отметила, что исход противостояния ещё не решён: «Итоги подводить рано, но именно по этой игре битва проиграна, но война — нет. <...> Нужно быть наглее, увереннее в себе».

Старший тренер калининградок Фёдор Кузин заявил, что команда нацелена на победу в домашней встрече и рассчитывает показать другой уровень игры.

Для «Корабелки» ситуация выглядит более комфортной: чтобы выйти в «Финал шести», петербурженкам достаточно выиграть две партии в Калининграде. В свою очередь, «Локомотиву» необходима уверенная победа (3:0 или 3:1, а далее надеяться на удачу в золотом сете), чтобы продолжить борьбу в турнире.

Соперник калининградской команды — одно из главных открытий сезона. «Корабелка» дебютировала в Суперлиге и сразу заявила о себе, дойдя до решающих стадий и навязав борьбу опытным клубам.

Для действующего чемпиона и обладателя Кубка страны встреча с «Корабелкой» — последний шанс зацепить трофей в провальном сезоне. Билеты на эту встречу можно купить на сайте «Клопс Афиша».