В Калининграде кран протаранил рейсовый автобус — очевидцы (фото)

В Калининграде на выезде из города со стороны Московского проспекта произошло ДТП с участием рейсового автобуса и подъёмного крана. Инцидент случился днём в четверг, 16 апреля, рассказали «Клопс» очевидцы.

По словам свидетелей, грузовая машина поворачивала, а автобус ехал прямо. В результате столкновения в салоне разбились стёкла. Разлетевшиеся осколки пассажиры находили на своей одежде и в волосах. Очевидцы говорят, что пострадала одна девушка.

Люди уверяют: конструкция крана едва не пробила заднюю часть салона. «Ещё чуть-чуть — и он бы проломил головы людям», — рассказал собеседник «Клопс».

Обстоятельства аварии уточняются.