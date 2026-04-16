В Калининградской области ввели сертификаты на оздоровление для участников СВО

В Калининградской области участникам СВО предоставят сертификаты на санаторно-курортное лечение. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг, 16 апреля.

Сертификат даёт право на получение одной путёвки продолжительностью до 21 дня в организациях с медицинской лицензией. Речь идёт о лечении по направлениям кардиологии, неврологии, психотерапии, физиотерапии, медицинской реабилитации и другим. Размер выплаты равен стоимости путёвки, но не превышает 105 тысяч рублей. Использовать сертификат можно в течение трёх лет с момента получения.

«Расширяем наш Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня он включает 36 выплат, услуг и других льгот. Теперь бойцы на территории региона также смогут пройти курс оздоровления», — отметил Алексей Беспрозванных.

Подать заявление можно в отделении Центра социальной поддержки населения. В ближайшее время услуга станет доступна через портал «Госуслуги» и МФЦ. После оформления путёвки средства перечислят напрямую организации.

В министерстве социальной политики добавили, что воспользоваться новой мерой смогут те, кто ранее не получал санаторно-курортное лечение через Социальный фонд России. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии регионального правительства: 8-800-201-39-00 (добавочный «3»).