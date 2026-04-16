В Калининграде каждый четвёртый подросток планирует подработку на лето

В Калининграде 27% родителей рассказали, что их дети в возрасте 14–17 лет собираются работать летом. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в четверг, 16 апреля.

По данным исследования, ещё 23% подростков уже имели опыт подработки в течение учебного года. Чаще всего школьники устраиваются курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений общепита.

Работу подростки в большинстве случаев находят самостоятельно — об этом сообщили 41% родителей. В 22% случаев взрослые помогали с трудоустройством, ещё 16% детей нашли подработку через друзей. В 11% ситуаций содействие оказали представители учебных заведений.

Среди вариантов на лето наиболее популярны вакансии курьеров, разнорабочих, помощников администратора и сотрудников общепита. Также подростки рассматривают работу вожатыми в лагерях и помощниками тренеров.

Опрос проводился с 18 марта по 9 апреля.