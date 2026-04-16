Власти предлагают турфирмам 104,5 млн за поездки калининградцев по программе «Мы — россияне»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области на организацию поездок детей и молодёжи по программе «Мы — россияне» направят 104,5 млн рублей. Соответствующий аукцион размещён на сайте госзакупок в среду, 15 апреля.

Участие в закупке могут принять только субъекты малого и среднего предпринимательства. Приём заявок продлится до 4 мая.

Планируется провести экскурсионные поездки в Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Республику Карелию, а также в Ярославль, Иваново, Владимир и Псков. Всего в них примут участие 2 925 человек. Предусмотрена организация 65 заездов, по 45 участников в каждой группе.

Экскурсантам должны обеспечить трёхразовое горячее питание и размещение в гостиницах категории не ниже трёх звёзд. Программа должна включать использование радиогидов.

Автобусы, которые будут перевозить путешественников, должны быть забрендированы соответствующим образом. Площадь размещения символики — не менее 65%.

В перечне условий, которые обязан выполнить организатор, — проведение интерактивных акций в начале и по итогам поездки, фотографирование участников и выдача им защитных масок и дезинфицирующих растворов из расчёта 100 мл на человека.