Калининградская область стала популярна у европейцев так же, как некогда привлекали жителей региона польские и литовские города. На это обратил внимание губернатор Алексей Беспрозванных на открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске в четверг, 16 апреля.

«Если вы обратите внимание, то в Калининградской области по праздникам много машин на европейских номерах. Если раньше из Калининграда ездили в Европу — гуляли в парках, покупали продукты, то сегодня происходит всё наоборот: наши бедные соседи приезжают, чтобы посмотреть, как развивается наша страна», — отметил Беспрозванных.

Губернатор подчеркнул, что Калининградская область процветает несмотря ни на какие трудности и вызовы и является западным форпостом России.