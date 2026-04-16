В посёлке под Калининградом хромой истощённый пёс сидит на железной цепи (фото, видео)

В посёлке под Калининградом заметили истощённую собаку, сидящую на привязи. Об этом «Клопс» рассказала Елена (имя изменено), которая ищет способ помочь несчастному животному.

Во вторник вечером, 14 апреля, женщина ехала на стройку собственного дома. Проезжая мимо частного сектора, она заметила пса с торчащими рёбрами.

«Я сдала назад и увидела, что да, действительно, она очень худая. Зашла, подёргала калитку: было открыто. Я стала звать хозяев, громко кричала, но никто не ответил», — рассказывает собеседница «Клопс».

Елена доехала до местного магазина, где ей рассказали, что в доме раньше жила семейная пара с дочерью. Мужчина и женщина уехали в Калининград, а дочка осталась.

Женщина купила мягкий корм, привезла миски. Покормила собаку и кота, который тоже был во дворе. Никто из дома так и не вышел.

«Она на железной цепи. Её если и отцепить — она волочит практически лапы за собой. На это больно смотреть. Однозначно нужно её оттуда спасти», — вздыхает Елена.