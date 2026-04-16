Калининградской области надо избегать отсылок к немецкому прошлому в названиях городов и геральдике. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский на открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске в четверг, 16 апреля.

«Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийска, Черняховска — полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска — с Тевтонскими крестами, Мамоново и Железнодорожный воспроизводят «исторические» варианты, я беру это слово в кавычки», — заметил Мединский.

Он добавил, что в Германии отсылок к старинным славянским символам в геральдике, скорее всего, не встретишь. Смутили политика и парки имени Теодора Кроне и Макса Ашманна.

«Сегодня немецкие названия встречаются на сайтах органов власти. Я не говорю, что тут надо искоренять немецкую культуру. <...> Точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк «Старый Кёнигсберг»? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? Примеры можно десятками приводить», — сказал помощник президента.

Он добавил, что отсылки к истории края должны остаться уделом специалистов и «несознательно в сознание граждан не внедряться». Владимир Мединский посоветовал более активно проводить выставки, посвящённые взятию Кёнигсберга и этим усилить историческую память.

«Неплохо бы организовать в Калининграде — я думаю, военные точно нас в этом поддержат — выставку разбитой техники немецкой в зоне СВО. Потому что тевтонские кресты уместнее смотрятся на сожжённых немецких танках, а не гербах наших русских городов», — заключил помощник президента.