Сейм Литвы одобрил строительство военного полигона неподалёку от границы с Калининградской областью

Сейм Литвы поддержал законопроект о строительстве военного полигона в Капчяместисе, который находится недалеко от Калининградской области, в районе Сувалкского коридора. Об этом пишет Sputnik.

За инициативу проголосовали 109 депутатов, против выступили 11, ещё двое воздержались. Окончательно документ ещё не принят: парламенту предстоит проголосовать ещё раз.

Законопроект также дополнили нормой о жителях, чья недвижимость попадёт в границы будущего полигона. Если раньше на решение о переселении им хотели отвести пять лет, то теперь этот срок предлагают увеличить до десяти. Против такой поправки в Сейме никто не выступил.