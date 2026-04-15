«Надо раскрепоститься»: калининградский «Локомотив» уступил «Корабелке» в первом матче полуфинала Кубка России

Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили в первом матче полуфинальной стадии Кубка России команде «Корабелка». Игра в среду, 15 апреля, в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент «Клопс».

Наша команда ведёт борьбу за путёвку в «Финал шести». Особую интригу матчу придавало присутствие в составе «Корабелки» Ирины Филиштинской. Связующая, отдавшая несколько блестящих сезонов калининградскому клубу, в этот вечер была по другую сторону сетки и стала одним из главных творцов победы петербурженок.

Качели и наставления Воронкова

Начало матча осталось за «Локо»: Дарья Киселёва открыла счёт и выдала хорошую подачу — 0:2. Однако затем игра выровнялась, команды шли ноздря в ноздрю. При счёте 17:16 в пользу хозяек Андрей Воронков взял тайм-аут, пытаясь снять зажатость с игроков:

Мы боимся чего-то, надо раскрепоститься, играть в свою игру. Не надо ждать ошибок соперника, соперник не ошибётся!» — напутствовал тренер.

Слова наставника помогли лишь частично. В концовке сета «Корабелка» прибавила, а точку в партии поставила именно Филиштинская, чья подача обернулась для гостей кошмаром, — 25:20.

Реванш во втором сете

Вторая партия стала зеркальным отражением первой. После удачной подачи Веры Костючек калининградки захватили инициативу. Блеснула Екатерина Пипунырова, оформившая два эйса подряд — 12:16, а на блоке надёжно действовала Киси Насименто. Эйс капитана Екатерины Любушкиной окончательно закрепил успех — 18:25.

Провал в третьей партии и попытка спасения

Третий сет стал для «Локомотива» самым тяжёлым. Команда словно выключилась, отпустив соперниц в отрыв — 18:11, а затем и 20:11 после эйса Анастасии Черняевой. Воронков пытался встряхнуть состав, сняв с игры Веру Костючек, но спасти партию не удалось — разгромные 25:13.

В четвёртом сете «Локо» пытался навязать борьбу. Интересный эпизод произошёл во время тайм-аута: Андрей Воронков давал указания Киси Насименто на русском языке, и легионер уверенно кивнула в ответ — понимание в команде полное. В концовке благодаря усилиям Марины Аслямовой и выходу Любушкиной разрыв сократился до минимума — 22:21, но петербурженки дожали гостей — 25:22. Итог встречи — 3:1 в пользу «Корабелки».

Что дальше?

Шанс на реванш есть, и он появится совсем скоро. Ответная игра пройдёт в Калининграде 18 апреля. Если «Локомотив» выиграет встречу со счётом 3:0 или 3:1, по сумме двух матчей будет назначен решающий золотой сет, который и определит, кто отправится в «Финал шести». Если же гости сумеют взять две партии, дальше пройдут девушки из Питера. Нашим болельщикам пора готовить голосовые связки — поддержка дома будет решающим фактором.