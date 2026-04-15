В Калининграде из-за дорожных работ перекрывают улицы и вводят ограничения: где изменится движение

В Калининграде из-за дорожных работ на ряде улиц ввели ограничения движения. На некоторых не проехать совсем, где-то сузили проезжую часть, рассказали «Клопс» в администрации.

Центр города

С 17 апреля начнётся ремонт на площади Победы, улице Черняховского и Советском проспекте. Работать будут днём и ночью, вырезая повреждённые участки асфальта и используя тяжёлую технику.

Улица Летняя

Здесь уже идёт капитальный ремонт: укладывают верхний слой асфальта, завершают мощение тротуаров и парковок. Благоустроен участок от Автомобильной до проезда к больнице.

Сквозное движение на улице закрыто. Чтобы сохранить доступ к медучреждениям, работы разбили на два этапа. Сейчас дорожники приступили к участку от дома №8 на Летней до №21 на Коммунистической.

Улица Генерала Галицкого

Сквозное движение полностью перекрыто. Временно попасть на улицу можно со стороны Театральной — запрещающий знак там закрыт.

Улица Полоцкая

По сообщениям читателей, часть её стала односторонней: со стороны Ленинского проспекта установлен соответствующий знак, а со стороны Серпуховской — «кирпич».

Улица Тихоокеанская

Здесь продолжается реконструкция: рабочие укладывают плитку на тротуарах и парковках, монтируют локальные очистные сооружения и готовятся к асфальтированию проезжей части. Параллельно на соседней Челюскинской ведётся переустройство сетей, установка бортового камня и подготовка основания дороги на участке от Ижорской до Карташева.

Улица Благовещенская

Там устраивают поребрики, готовят основания под тротуары и укладывают плитку.

Улица Орудийная

Здесь прокладывают сети водопровода и канализации, формируют щебёночное основание.

Улица Невского

На перекрёстке с Дадаева продолжается переустройство электросетей. В дальнейшем здесь планируют расширить дорогу, перенести пешеходный переход и синхронизировать светофоры, чтобы увеличить пропускную способность.

Улица Ульяны Громовой и другие

В проезде на Флагманскую работы практически завершены. Объект находится на стадии приёмки.

Параллельно дорожники выполняют текущий ремонт покрытия на перекрёстке Янтарной и Малой Лесной, Литовском валу, Бассейной, Менделеева, Новинской, Маршала Баграмяна и Огарёва.