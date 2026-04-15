Субботник под винил: Остров Канта встречается с городом 18 апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Время пикников не наступило, но для субботника — та самая пора. Провести тёплое (надеемся) утро у Собора можно уже в этот уик-энд. В плейлисте — и пение птиц, и музыка. Классику, джаз и киномузыку на этот раз ставит DJ Пенс — единственный в городе, кто делает миксы на пластинках. «Пластинки собираю примерно полвека, — рассказывает Андрей Коломыйцев. — Некоторые попадали ко мне в ужасном состоянии — например, вальсы Шопена в исполнении Муры Лимпани, оттиск 1957 года. Когда комбинирую части симфоний и концертов внутри сета, ориентируюсь на тональности, темпы, энергетику. Что-то планирую заранее, но, как правило, приходится импровизировать».

Что будем делать? Под интеллигентные сеты не только уберёмся, но и вспомним о розах, которые высадили четыре года назад. И здесь два сценария. Если вы из тех счастливцев, кому принадлежит розовый сад в историческом центре, можно поухаживать за своим цветком — взрыхлить и прополоть землю. В случае, если розы нет — можно её посадить. Двадцать саженцев Остров для этого приготовил, и мы не против, если вам захочется прихватить свои.

Мастер-класс Классы от древесного инспектора потихоньку обретают статус субботних традиций. На этот раз Юрий Семёнов, руководитель озеленения и ухода ландшафтной мастерской «Апрель», опять приедет не с пустыми руками. Несколько маленьких тисов прихватит Юрий, на их примере подробно пояснив, как правильно опознать дерево или кустарник, которые вы хотите видеть здоровыми через несколько лет, уже в питомнике.