В Калининграде и области произошло отключение электричества: где нет света

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде и ряде населённых пунктов области зафиксированы перебои с электроснабжением. О проблемах сообщают жители нескольких районов.

По данным читателей, свет пропал в Центральном районе Калининграда, а также в посёлке Васильково, Гурьевске, Янтарном и Светлогорске.

В областном центре, в частности, электричества нет на Нарвской, Окружной, улицах Озерова, Ефремова, Мусоргского, Гайдара, Чекистов, Леонова, Комсомольской, Горького и Озёрной, а также на Советском проспекте. Кроме того, о перебоях пишут жители Малого Исакова и посетители ТЦ «Мега».

Причины отключений на данный момент неизвестны, информация уточняется. «Клопс» направил запрос в «Интер РАО».

Обновлено в 14:24

По данным сетевиков, один из энергоблоков Прегольской ТЭС находился в испытаниях после модернизации газовой турбины.

Работы проводились в соответствии с утвержденной программой, по заявке, согласованной системным оператором.

При корректировке режимов горения произошло кратковременное отключение энергоблока. Нагрузка перераспределена на другие электростанции. Резервов для обеспечения энергоснабжения региона у электростанций калининградской генерации достаточно.

Теперь возобновление подачи электроэнергии зависит от того, как быстро подключит потребителей сетевая организация.

Обновлено в 17:20

Как отметили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, электричество вернули во все дома.