На Балтийской косе уничтожили авиабомбу и несколько снарядов времён войны (фото)

На Балтийской косе пиротехники МЧС уничтожили опасные боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства в среду, 15 апреля.

Опасную находку обнаружил народный дружинник пограничных войск. В одном месте лежали фугасная авиабомба, три бронебойных снаряда, осколочно-фугасный снаряд, ручная граната и сигнальный патрон.

Представители ГО и ЧС Балтийского городского округа приняли решение уничтожить боеприпасы на месте. Работы провели специалисты поисково-спасательного отряда МЧС.

С начала года в Калининградской области обнаружили и ликвидировали 69 взрывоопасных предметов, из них 36 — авиабомбы.