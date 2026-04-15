В лидерах ДМС и обучение: калининградцы назвали идеальный соцпакет

Жители Калининграда рассказали, каким должен быть идеальный компенсационный пакет от работодателя. Результаты опроса опубликовал сервис SuperJob.

Чаще всего респонденты включали в соцпакет полис добровольного медицинского страхования — его выбрали 43% опрошенных. На втором месте оказалось обучение за счёт компании (37%). Третью строчку заняла компенсация питания — её отметили 23% участников. Каждый пятый хотел бы получать доплаты к отпуску и компенсацию аренды жилья. Материальную помощь назвали важной 18% опрошенных, оплату спортзала или бассейна — 16%. Льготное кредитование выбрали 14%, путёвки и дополнительные дни отпуска — по 13%.

Женщины чаще мужчин выбирают ДМС, путёвки и оплату спорта, тогда как мужчины отдают предпочтение компенсации питания и аренды жилья. Молодёжь до 25 лет чаще ценит обучение и бонусы от работодателя, а респонденты старше 45-ти — дополнительные дни отпуска и оплату связи. У людей с более высокой зарплатой чаще встречается запрос на компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку и служебный транспорт.

Опрос проводился с 16 марта по 8 апреля.