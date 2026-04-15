Школьница из Пионерского примет участие в интеллектуальной телевикторине «Умнее всех»

Школьница из Пионерского Аня Осьмачко примет участие в интеллектуальной телевикторине «Умнее всех». Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница!», который выпускает эту программу, в среду, 15 апреля.

Девочке 12 лет, она занимается вокалом и акробатикой, пишет стихи. Удастся ли ей «заработать реальные деньги своим умом», станет известно в четверг, когда передача выйдет в эфир.

Участникам программы, как сообщили в пресс-службе, необходимо за четыре раунда преодолеть «полосу интеллектуальных препятствий» и получить баллы. В конце игры призовые очки конвертируются в денежный приз, кроме того, победитель проходит в суперфинал. Сейчас продолжается шестой сезон викторины, он состоит из 12 игр и суперфинала.