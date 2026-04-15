Андрей Аршавин и Юлия Барановская вместе отметили 18-летие дочери: читайте в журнале «Калининградская антенна»

Журнал «Калининградская антенна» делится полезной информацией на тему здоровья, кухни, финансов, ухода за собой, своими близкими и домом, рассказывает о звёздах театра и кино.
Андрей Аршавин и Юлия Барановская вместе отметили 18-летие дочери. У бывшей пары трое общих детей: 21-летний Артём, 13-летний Арсений, а средняя дочь Яна недавно стала совершеннолетней. В честь события родители устроили ей праздник.
«3 апреля 2008 года. Я в Питере в роддоме. За день до этого убедила Андрея, что всё будет хорошо и ему обязательно надо лететь на игру, ведь это Кубок УЕФА. Нужно выигрывать, это важно. А тем временем мой анестезиолог взял всё в свои руки и объяснил, чем грозит моё решение не идти в операционную. И я согласилась. В итоге Яночка родилась здоровой, а «Зенит» забивал голы и «качал люльку» в честь рождения доченьки», — вспомнила Юлия.
