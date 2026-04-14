«Передвигаюсь пока с трудом»: тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своём состоянии после операции

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, что перенёс операцию и проходит восстановление. О своём состоянии он рассказал в интервью каналу «ФНЛ с Ильёвым».

«Операция прошла успешно. Сейчас нахожусь на терапии. В конце недели будет приниматься решение о выписке, благодарен врачам! Понятно, что сейчас передвигаюсь пока с трудом, но надеюсь, что скоро буду способен преодолевать расстояния», — отметил наставник.

Талалаев признался, что его подопечные могли бы добиться лучшего результата в последнем матче против «Пари НН». Калининградцы упустили победу в концовке.

«Немножко расстроило, конечно, что не довели до победы игру с «Пари НН». Опять необязательный гол в концовке. Считаю, что команда сыграла на своём уровне, такие игры бывают. Нижний Новгород забил два момента из двух, больше угроз воротам нашим не создавалось», — сказал тренер.

Наставник отметил, что подобные потери очков особенно обидны, но являются частью футбола. Команда настраивается на следующий матч.

«Готовимся, несмотря ни на что, к «Краснодару». Уверен в своей команде, в футболистах. В поединках с серьёзным соперником обычно мы даже играем лучше», — заключил Талалаев.