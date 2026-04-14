Фиксируют всё: на Горького в Калининграде запустили новые камеры

В Калининграде на перекрёстке улиц Горького и Зелёной запустили новые камеры видеофиксации нарушений. Об этом «Клопс» сообщили автомобилисты.

По словам водителей, комплексы фиксируют сразу несколько видов нарушений: непристёгнутый ремень безопасности, использование телефона за рулём, а также заезд за стоп-линию.

Отмечается, что на участке установлены две камеры — они работают в обоих направлениях движения.

Улица Горького уже частично была оснащена подобными комплексами: ранее камеры появились в районе стадиона «Трудовые резервы» и на выезде к Большой Окружной.

Кроме того, аналогичные системы фиксации нарушений работают и на других улицах Калининграда. В частности, камеры установлены на путепроводе на улице Гайдара, на улице Александра Невского, Московском и Советском проспектах, а также на перекрёстке Дзержинского и Южного обхода.

Комплексы контролируют не только ремни безопасности и использование мобильных устройств, но и рядность, работу фар и соблюдение сигналов светофора.

Камеры активно устанавливают и на трассах региона. Так, на Приморском кольце и подъездах к Зеленоградску, Светлогорску и Пионерскому системы уже «обучены» распознавать отсутствие ремня безопасности. Подобные комплексы действуют также на трассах Калининград — Полесск, Калининград — Мамоново и других направлениях.