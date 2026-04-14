В центре Калининграда изменилась работа светофора: водители жалуются на пробки у «Пассажа» (фото)

В Калининграде после перенастройки светофора у торгового центра «Пассаж» на площади Победы стали регулярно возникать заторы. Об этом «Клопс» рассказали автомобилисты.

Как отмечают водители, раньше стрелка налево горела одновременно с основным сигналом. Теперь движение регулируется иначе: зелёный сигнал для поворота включается отдельно, из-за чего на пустом, казалось бы, участке быстро скапливаются машины.

«Стоишь на красном, хотя дорога свободна, а потом за считаные минуты всё забивается», — обрисовал ситуацию один из водителей.

Проблему на площади Победы усугубляет несинхронизированная работа светофоров на соседнем участке. Хвост из машин мешает тем, кто едет от Ленинского в сторону проспектов Мира и Советского.

В администрации города «Клопс» пояснили, что изменения связаны с обновлёнными требованиями ГОСТа. Стрелка поворота налево не может работать одновременно с основным зелёным сигналом для встречного потока.

Водители обращают внимание, что новые правила в городе применяют избирательно. Например, на перекрёстке улиц Черняховского и Пролетарской секция поворота налево по-прежнему включается одновременно с основным зелёным сигналом. Это происходит прямо возле управления региональной Госавтоинспекции, которая должна как раз следить за исполнением ГОСТов.