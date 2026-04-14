Повар из Калининграда нарвался на критику Константина Ивлева в «Битве шефов»

Калининградский повар Никита Тетерев поучаствовал в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Выпуск вышел в эфир вечером в понедельник, 13 апреля.

«Мама мне сказала идти в повара, и с 17 лет я на кухне. В данный момент я шеф-повар и региональный судья федерации рестораторов и отельеров. Веду несколько своих проектов в Калининграде», — рассказал Никита.

Он принёс на пробу утиную грудку с запечённым яблоком. Константину Ивлеву это блюдо не пришлось по вкусу: он поругал его за невытопленный жир и фруктовый соус. Зато Ренат Агзамов взял калининградца в команду, заметив, что утка «нереально нежная».

В серии участники прошли три испытания:

угадали и приготовили гуляш, который сначала попробовали с завязанными глазами;

приготовили блюдо на букву, которая им попалась;

создали «кулинарный шедевр из сёмги».

После каждого испытания самый слабый участник покидал проект. Никита прошёл два этапа. Приготовленный им классический венгерский гуляш приятно удивил Рената Агзамова.

Во втором этапе ему попалась буква «к». Никита решил приготовить рубленую котлету с овощами гриль, но она опять же не понравилась Ивлеву.

По результатам отбора наш земляк оказался в числе аутсайдеров. Сам Никита отнёсся к этому философски, заключив: «Что не убивает, то делает нас сильнее».