«Теперь постоянно стоим»: на печально знаменитом перекрёстке в Гурьевске собрались пробки из-за светофора (видео)

В Гурьевске после включения светофора на печально известном перекрёстке улицы Советской и Калининградского шоссе образовались серьёзные заторы. Пробки держатся даже в выходные, рассказали «Клопс» местные жители, прислав видео.

Ситуацию подтверждают и данные сервисов навигации. «Яндекс Карты» в течение дня фиксировали плотные пробки на подъездах к перекрёстку. После серии ДТП схему движения в этом месте уже меняли: вводили ограничения, устанавливали знаки и временно отключали светофор.

По мнению горожан, при существующей организации движения транспортные потоки перераспределяются неравномерно. Машины скапливаются на второстепенных направлениях.