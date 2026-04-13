Евгений Гришковец побывал на открытии доски легендарным кораблям на набережной Музея Мирового океана в Калининграде (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка На открытии памятной доски знаменитым российским кораблям в Калининграде побывал Евгений Гришковец. Мемориал появился на набережной возле Музея Мирового океана в день 36-летия ММО, в воскресенье, 12 апреля. На торжественном событии побывали корреспонденты «Клопс». Сотни калининградцев и почётные гости собрались на набережной. Как рассказала президент ММО Светлана Сивкова, за эти годы удалось реализовать масштабные проекты. Сегодня в коллекции музея насчитывается более 100 тысяч экспонатов. «Это прекрасный возраст. Представляете, женщина в 36 — красивая, умная, уже мудрая. А для музея это совсем не возраст. Мы ещё малыши, но столько сделано!» — подчеркнула Сивкова. Она отметила, что музей продолжит новые проекты. В планах — развитие «Планеты Океан» и бастиона «Литва».

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

А пока на новой стеле увековечили названия известных судов, связанных с Калининградом и историей освоения океана. Среди них — барки «Седов» и «Крузенштерн», научно-исследовательские суда «Академик Келдыш» и «Курчатов», а также корабли «Обь», «Казань» и «Юрий Долгорукий». В этот же день продолжили традицию, появившуюся в 1994 году после возвращения с ремонта судна «Витязь». «Мы нашли винт на заводе «Янтарь» и решили, что на нём будут расписываться выдающиеся люди, причастные к музею. Гравируем и оставляем это на всю жизнь», — рассказала Сивкова.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В разные годы свои подписи оставили экс-мэр Юрий Савенко, бывший губернатор Леонид Горбенко, космонавт Алексей Леонов. В этом году традицию поддержали писатель Евгений Гришковец, заведующий лабораторией технологий судовождения Центрального НИИ морского флота Сергей Самоненко и генеральный директор ООО «Фертоинг» Артём Мельников. «Здесь я заразился интересом к воде, — поделился Евгений Гришковец. — Я дважды был на Северном полюсе — сначала мечтал, а потом это осуществил. Хочу пожелать, чтобы сюда приходило больше детей. Из сотни хотя бы один загорится мечтой — стать капитаном!»

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»