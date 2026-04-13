Ясно, сухо, но ветрено: какой будет погода в Калининграде и области 13 апреля

В Калининградской области в понедельник, 13 апреля, будет без осадков, атмосферное давление немного выше нормы. Такой прогноз дают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
Температура воздуха днём составит +9…+14°С, к вечеру опустится до +5...+7 градусов. Ветер восточный 7-12 м/с.
В регионе с ноября наблюдается дефицит осадков, и в ближайшие десять дней заметных дождей не ожидается. Март оказался особенно сухим: в Калининграде, по данным городской метеостанции, выпало лишь 16% месячной нормы осадков.