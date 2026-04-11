В Калининградской области в субботу потеплеет до +12 градусов

В регионе в субботу, 11 апреля, ожидается сухая и относительно тёплая погода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром в регионе сохранится малооблачное небо, днём появится переменная облачность. На побережье в течение дня также будет малооблачно.

Температура воздуха окажется немного выше, чем накануне. К обеду в Калининграде и области воздух прогреется до +10…+12 градусов, на побережье — до +6…+9.

Вечером вновь станет холоднее: столбики термометров опустятся до +1…+5 градусов. В течение суток осадков не прогнозируется, ветер будет слабым или умеренным.