Покоилась в земле 80 лет: Беспрозванных передал землякам героя утерянную в мае 1945 года медаль

Алексей Беспрозванных передал представителям консульства Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге медаль «За боевые заслуги», обнаруженную поисковиками отряда «Совесть» на местах сражений 1945 года. Награда принадлежала Алиму Ишанову. 22-летний младший сержант воевал в составе 3-го Белорусского фронта на территории Восточной Пруссии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

«Глубоко тронуты вниманием и заботой калининградцев о памяти наших предков. Благодарю вас, Алексей Сергеевич, за личное участие в этом благородном деле. От всей души поздравляю жителей Калининградской области с памятной годовщиной взятия Кёнигсберга», — поблагодарил губернатору Генеральный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге Хуршед Шерали.

По данным центрального архива Минобороны России, Алим Ишанов получил медаль 25 мая 1945 года. Поисковики предполагают, что в дальнейшем награда могла быть утрачена во время службы или уже в послевоенный период.

«Сегодняшнее событие является важным и трогательным для всех нас, представителей русского и таджикского народов. Это, прежде всего, добрая весточка родным красноармейца Ишанова Алима. Победа, омытая кровью наших дедов, единая для всех», — отметил Алексей Беспрозванных.