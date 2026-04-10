Калининградские аграрии отправили 23 тыс. тонн лакомств для марокканских коров

Из Калининградской области по железной дороге в Марокко отправили 23 тыс. тонн комбикорма. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Партия, подготовленная для крупного рогатого скота и птицы, включает: более 13 тыс. т подсолнечного кормового шрота, 5,2 тыс. т рапсового шрота, а также около 5 тыс. т соевой оболочки. Перед отправкой продукцию проверили в специальной лаборатории ведомства. Все корма отвечают требованиям Королевства Марокко.