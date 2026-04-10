Калининградские единороссы напишут «Диктант Победы» вместе со всей страной — Кропоткин

В Калининградской области проведут «Диктант Победы», в нём поучаствуют и члены партии «Единая Россия». Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

«В пятницу, 24 апреля, международный патриотический диктант напишут в школах, музеях, библиотеках, детских садах, воинских и пожарных частях. Всего подготовлено более 200 площадок», — уточнил Кропоткин.

Основной площадкой будет новый корпус Музея Мирового океана. По словам парламентария, в этом есть свой символизм.

«Многие моряки поколения становления Калининградской области — это и есть ветераны Великой Отечественной войны. Почти в каждой калининградской семье есть люди, так или иначе связанные с рыбацким трудом. <...> Для нас это будет дань уважения к поколению победителей и первым переселенцам», — рассказал председатель Заксобрания.

Диктант посвятят маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, 130-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Кроме этого, в фокусе и другие события Великой Отечественной войны, юбилейные даты которых приходятся на 2026-й. Отдельный блок тестовых заданий посвящён спецоперации.

Поучаствовать в диктанте может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт «Диктанта Победы» до 14 апреля и выбрать удобную площадку.