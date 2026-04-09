Калининградцев с Днём взятия Кёнигсберга поздравили побратимы из Рыбинска (видео)

9 апреля в России отмечают День героического штурма и взятия Кёнигсберга. С праздником жителей Калининградской области поздравил глава Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков. Калининград и Рыбинск являются городами-побратимами.
«От имени всех жителей Рыбинска и от себя лично сердечно поздравляю всех калининградцев с Днём воинской славы, с Днём взятия Кенигсберга. Мы в прошлом году были потрясены, участвуя в праздновании 80-летия взятия Кёнигсберга, потрясены тем, с какой любовью калининградцы относятся к своему городу, как масштабно празднуется этот святой для Калининграда день. И сегодня я хотел бы поздравить вас с установлением Отдельные даты с установлением президента России Дня воинской славы, Дня взятия Кёнигсберга. С праздником вас, дорогие калининградцы!», — говорится в обращении.
Помимо Рыбинска, городами-побратимами Калининграда также являются:
- Красноярск (Россия)
- Омск (Россия)
- Самара (Россия)
- Северодвинск (Россия)
- Ярославль (Россия)
- Ереван (Армения)
- Минск (Беларусь)
- Гомель (Беларусь)
- Брест (Беларусь)
- Гродно (Беларусь)
- Барановичи (Беларусь)
- Дятлово (Беларусь)
- Берлин-Лихтенберг (Германия)
- Киль (Германия)
- Росток (Германия)
- Бремерхафен (Германия)
- Цайц (Германия)
- Потсдам (Германия)
- Боденвердер (Германия)
- Ольборг (Дания)
- Фюн (Дания)
- Форли (Италия)
- Кальяри (Италия)
- Катания (Италия)
- Шербур (Франция)
- Патры (Греция)
- Скопье (Северная Македония),
- Гронинген (Нидерланды)
- Кальмар (Швеция)
- Гуюань Нинся (Китай)
- Далянь (Китай)
В Калининграде отметили 81-ю годовщину штурма Кёнигсберга масштабным концертом и полевой кухней.