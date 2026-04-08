Беспрозванных — главврачам больниц Калининградской области: Спрашивайте, чего не хватает людям

Алексей Беспрозванных призвал главврачей обратить больше внимания на качество обслуживания в больницах и поликлиниках региона. Об этом губернатор заявил на круглом столе с руководителями медучреждений в Областном историко-художественном музее в среду, 8 апреля.

«Посмотрите на качество обслуживания ваших пациентов. Проработайте эти вопросы с пациентами, спрашивайте: что понравилось, чего не хватает. Только так! Когда вы будете общаться сами с ними, тогда поймёте, что конкретно надо изменить», — считает глава области.

Беспрозванных также отметил, что жалобы и недовольство нужно разбирать подробно, а не формально: «Я сам наблюдаюсь в государственных медучреждениях нашего региона, чтобы знать эту систему».

Главврач городской больницы №4 Роман Мамонов в ответ заметил, что часть медиков в прошлом году уже прошла курсы по коммуникации и теперь «воспринимает пациентов как полноправных участников диалога о здоровье».

Министр здравоохранения Сергей Дмитриев, в свою очередь, заявил, что в 2025 году удовлетворённость медицинскими услугами в регионе выросла: работой больниц и поликлиник довольны почти 50% жителей. Цифрой губернатор не удовлетворился и поручил провести опрос пациентов в каждом медучреждении.