В Калининграде осталось всего два участника штурма Кёнигсберга

В Калининграде осталось всего два ветерана войны, принимавших участие в штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

Дмитрий Иванович Бурмистров и Зия Салихович Салихов на сегодня единственные калининградцы-свидетели тех событий. «Мы должны окружить их вниманием, заботой и помнить о том, что они сделали для нашего города и для всей страны», — подчеркнула Елена Дятлова.

Всего в Калининграде живут 584 ветерана войны, из них 38 — участники Великой Отечественной. 359 человек — труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, 227 — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.