Калининград вошёл в число городов с самым «молодым» вторичным жильём

Калининград оказался среди городов России с наиболее «молодым» вторичным рынком жилья. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные аналитиков «Циана».

По оценкам экспертов, средний возраст квартир на вторичном рынке в таких городах, как Краснодар, Тюмень и Ставрополь, составляет 15–20 лет. Похожая ситуация наблюдается и в Калининграде, а также в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Ленинградской области.

Аналитики связывают это с активным жилищным строительством в последние годы. В этих городах от трети до половины квартир, выставленных на продажу, расположены в домах, построенных за последнее десятилетие.

Для сравнения, самое «возрастное» жильё продаётся в Новокузнецке (в среднем 44 года), Волгограде и Санкт-Петербурге (по 38 лет). В северной столице это объясняется большой долей дореволюционных домов.

В целом по стране вторичный рынок постепенно «стареет»: если в 2023 году средний возраст жилья составлял 26 лет, то сейчас превышает 28 лет. Это связано с сокращением числа инвестиционных квартир в новых домах — часть из них уходит на рынок аренды.