Во всех загородных лагерях Калининградской области будут дежурить врачи — Бабура

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Во всех загородных лагерях будут дежурить врачи или фельдшеры. Об этом сообщила глава калининградского Роспотребнадзора Елена Бабура на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 6 апреля.

«Мы вышли с инициативой, чтобы во всех наших загородных лагерях с круглосуточным пребыванием были врачи или фельдшеры, которые могут дифференцировать инфекционные заболевания и очень быстро принять первичные противоэпидемические меры. <...> Никак не средний медперсонал», — сказала руководитель ведомства.

В отличие от медицинской сестры, фельдшер имеет право самостоятельно проводить диагностику, ставить предварительный диагноз и назначать лечение.По словам главы регионального минобра Светланы Трусенёвой, дети смогут отдохнуть в 13 загородных и восьми палаточных лагерях. Ещё 250 школьников отправятся в федеральные центры «Артек», «Океан», «Орлёнок», «Алые паруса» и «Смена».





Для детей участников СВО забронировано 3 тысячи путёвок, ещё две тысячи — для ребят из семей в трудной жизненной ситуации. В целом отдохнуть за сезон сможет более 50 тысяч школьников.