В 16 лет ползала по золотым рудникам с сумкой динамита, а в 91 год изменила систему набора волонтёров в России

Ради 91-летней калининградки Людмилы Шинкаренко изменили всю систему волонтёрства в России. Об этом рассказали в региональном Центре развития добровольчества в пятницу, 3 апреля.

Пенсионерка с 40-летним стажем — ветеран железной дороги, в свободное время, которого у неё, вопреке расхожему мнению, практически нет, мастерит игрушки для детей-сирот и бойцов СВО. Когда организаторы проекта «Станция добра» решили завести учётную запись для Людмилы Дмитриевны, то не смогли сделать это из-за графы возраст. Пенсионерка, разменявшая десятый десяток, упёрлась в бюрократический потолок — 90 лет.

«Мы подумали, и решили полностью снять верхний возрастной порог, так как добру все возрасты покорны. Тем более ценным является волонтёрство для пожилых людей, ведь многие из них одиноки, а социальная активность позволяет чувствовать себя нужными, быть в кругу единомышленников и друзей. В планах у нас теперь проработать максимально удобный пользовательский путь на платформе, чтобы человеку в 70, 80 или 90 лет было так же просто стать волонтёром, как школьнику или студенту», — рассказал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелёв.

Людмила Шинкаренко родилась под Хабаровском. В 16 лет начала работать в золотых шахтах Хакасии. В обязанности девушки входило ползком спуститься в забой и доставить горнякам 25-килограммовую сумку динамита. Последние 17 лет трудовой биографии проработала осмотрщиком-ремонтником вагонов. Шесть лет назад женщина решилась кардинально поменять свою жизнь и переехала из Комсомольска-на-Амуре в Калининград. Внуки выросли, правнуки тоже. На новом месте стало чувствовать себя одинокой.

«Выходишь во двор — а там ни одной живой души. А на «Станции добра» все образованные — институты, техникумы кончили. Мне, почти неграмотной, как-то стыдно с ними бывать. Но сидеть без дела я не могу, понимаете?», — рассказала Людмила Дмитриевна.