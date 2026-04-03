В Зеленоградске на променаде поставили скамейку, на которой смогут поместиться 400 человек

На променаде Зеленоградска установили девять скамеек протяжённостью 250 метров, стилизованных под авандюну и напоминающих изгибы береговой линии. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в пятницу, 3 апреля.

Каждая из трёх самых больших лавочек имеют длину 36 метров, пять средних — по 25 метров и одна небольшая — чуть более 15 метров. На этих скамейках одновременно могут отдыхать более 400 человек.

«Отличительной особенностью параметрических скамеек являются мягкие и плавные формы, высокая эргономичность и частое использование в экодизайне, при оформлении парков, городских мест отдыха и современных пространств», — рассказали о новинке в администрации.

Форма и конструкция параметрической мебели формируются не вручную, а через заданные параметры, математические алгоритмы и цифровое моделирование. Программа сама формирует объект любой сложности и конфигурации, которые невозможно нарисовать традиционным способом.