В Калининграде после 15 месяцев ремонта открылась похорошевшая до неузнаваемости школа №4 (фото)

В Калининграде после 15 месяцев ремонта открылась школа №4 на улице Карла Маркса, 65. Как она теперь выглядит, корреспондент «Клопс» посмотрел в пятницу, 3 апреля.

Капитальный ремонт здания 1956 года постройки прошёл впервые за всю его историю. Здесь полностью заменили кровлю и фасад, отремонтировали учебные кабинеты, спортивный и актовый зал, столовую, библиотеку и медблок. Для занятий по биологии, физике закупили современную мебель и оборудование, в кабинете химии на каждой парте красуются микроскопы.

В кабинете трудов у девочек есть новые швейные машинки и кухня со всем необходимым для готовки инвентарём. В классе у мальчиков есть два 3D-принтера.

Школа адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь учится 21 ребёнок-инвалид, психолого-педагогическое сопровождение обеспечивают пять специалистов.

Общая стоимость проекта составила 371,2 миллиона рублей. Губернатор Алексей Беспрозванных на церемонии открытия подчеркнул комплексный подход к обновлению школы: «Помимо того, что полностью капитально отремонтировали школу, мы сделали огромное количество пространства и пополнили необходимым инвентарём — дополнительными запросами, которые мы делали, и школьники, и родители, — комплектами оборудования для всех классов. Постарались подойти к этому максимально с душой и сердцем».

На линейку 6 апреля придут 729 учеников. Полтора года, пока шёл ремонт, дети учились в трёх других школах — №50, лицее №18 и школе №47, почти половина — во вторую смену. Теперь занятия будут проходить только в первую.