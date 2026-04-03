Центр Калининграда закроют для движения 9 апреля

В Калининграде 9 апреля на время торжественной церемонии у памятника 1 200 воинов-гвардейцев закроется движение транспорта по Гвардейскому проспекту и улице Генерал-фельдмаршала Румянцева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 11:30 на следующих участках:

по Гвардейскому проспекту от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до ул. Театральной;

по ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева от ул. Генерала. Галицкого до ул. Дмитрия Донского.

Объезжать закрытые улицы рекомендуется по Ленинскому проспекту и ул. Театральной. Также изменится маршрут движение общественного транспорта.

Автобусы маршрута № 4 пойдут по Советскому проспекту — пл. Победы — Ленинскому проспекту — ул. Портовой и далее по существующему маршруту. В обратном направлении по Ленинскому проспекту — пл. Победы — Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.

Автобусы № 2А пустят по Московскому проспекту — Ленинскому проспекту — ул. Театральной — Гвардейскому проспекту — площади Победы — Ленинскому проспекту — Московскому проспекту, далее по существующей схеме.

Автобус № 72 и троллейбус № 2 поедут по ул. Театральной — Ленинскому проспекту — Московскому проспекту. В обратном направлении — по тому же маршруту.