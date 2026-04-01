Управляющим компаниям Калининграда предложили посоревноваться в субботнике по фото «до» и «после»

Калининградским управляющим компаниям предложили посоревноваться за лучшее проведение общегородского субботника, который пройдёт 4 апреля. Об этом, ссылаясь на информацию министерства регионального контроля, пишут в телеграм-канале мэрии.

Для участия УК должны будут показать фото участников, кадры «до» и «после», а также коротко отчитаться о проделанной работе — сколько человек вышло на уборку, какую технику задействовали и что удалось сделать.

Поощрить обещают компании, которые смогут привлечь больше людей, обеспечить их инвентарём и провести уборку качественно. Материалы нужно опубликовать в своём канале в мессенджере MAX, а затем направить в министерство. Заявки будут принимать до 7 апреля, итоги подведут и опубликуют на следующий день.