Порт Калининграда хотят включить в Трансарктический транспортный коридор

Калининград может стать частью Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути. Такое мнение после заседания Совета при полпреде президента в СЗФО Игоре Рудене высказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём телеграм-канале.

«Представил коллегам комплексный проект по развитию Арктики и ТТК, который является базой для реализации нашей общей задачи — укрепления суверенитета и национальной безопасности нашей страны.

Отмечу, что порт Калининграда может стать важной частью ТТК. Нам необходима четкая координация действий и планов в этом вопросе», — заявил политик.

По словам Чибиса, участники встречи сошлись во мнении, что задачи, поставленные президентом, требуют совместной работы. Глава Мурманской области также напомнил о связях между двумя регионами в сфере туризма:

«В прошлом году мы открыли новый, современный терминал аэропорта Мурманск. Один из популярных и круглогодичных рейсов — в Калининград, что несомненно влияет на качество и развитие внутреннего туризма».