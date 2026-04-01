Калининградской области дадут более 87 млрд рублей, чтобы развить транспортную отрасль до 2028 года

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На развитие транспортной отрасли Калининградской области до 2028 года заложили более 87 млрд рублей. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале после совета при полпреде президента в СЗФО Игоре Рудене.

Главной темой обсуждения, как утверждает глава региона, стала транспортная доступность Калининградской области. Власти собираются расширять портовые мощности, совершенствовать аэропорт и добиваться более устойчивой работы морских и воздушных перевозок. Беспрозванных добавил, что полпреду уже показали проект реконструкции Храброво с расширением терминала на 50 тысяч квадратных метров.

«Отдельно выделил важные для региона решения, которые неоднократно поднимал на высоком уровне, — «бесшовное» субсидирование морских перевозок на три года вперёд, тарифы на железнодорожные грузы, строительство и закупка судов. Заручился поддержкой Минтранса России», — следует из сообщения.

Беспрозванных также заявил, что на фоне внешних ограничений в регионе растёт доля каботажных перевозок, а пассажиропоток в авиации ежегодно прибавляет 5–10%. Все решения, принятые после встречи, как написал губернатор, теперь должны рассмотреть на уровне Совета безопасности РФ по развитию и безопасности Калининградской области.

«Рад был видеть в нашем регионе коллег, губернаторов из других регионов СЗФО, представителей Минтранса, Минпромторга, МИДа, руководителей таможенной службы, МВД, Росгвардии, Росавиации, Росморпорта, Росграниц и РЖД. Всех тех, кто так или иначе помогает нам с транспортной доступностью», — подытожил глава области.