Власти назвали сроки завершения Приморского кольца в Калининградской области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Главные туристические локации Калининградской области планируют связать единой скоростной магистралью (Приморское кольцо) к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным, пишут «Ведомости».

«Уже сегодня построенные участки трассы соединяют областной центр с аэропортом и курортами в Светлогорске и Зеленоградске. К 2030 г. замкнём кольцо и обеспечим ключевые туристические локации подъездом по скоростной магистрали», – рассказал Хуснуллин.

Работы продолжаются, подчеркнул вице-премьер. В этом году планируется завершить возведение отдельных участков магистрали.

Приморское кольцо — это кольцевая трасса вдоль побережья Балтийского моря, которая должна связать Зеленоградск, Балтийск, Светлогорск и Янтарный. Первый участок между Калининградом и Зеленоградском ввели в эксплуатацию в октябре 2009 года. Следующий отрезок — от Зеленоградска до Светлогорска длиной 26 км — открыли в 2011‑м, включая подъезд к Пионерскому. В 2018 году дорога перешла в федеральную собственность.