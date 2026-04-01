Тухлой рыбой в центре Калининграда воняет не речка — минприроды

На нескольких улицах в Центральном районе Калининграда в воздухе постоянно стоит едкий запах тухлой рыбы. Однако расположенные поблизости водоёмы ни при чём, полагают в региональном минприроды.

Проблема затронула проспект Победы, улицы Радищева и Воздушную, Менделеева, Красносельскую. Со своей бедой жители на прошлой неделе обратились в паблик губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

«Невозможно нормально дышать, — утверждает калининградка Екатерина М. — Рядом школа, детские сады, люди живут, в конце концов! Окна не открыть, просто подышать свежим воздухом нет возможности. Здоровье людей под вопросом от постоянного вдыхания этих ароматов!»

Во вторник, 31 марта, горожанам ответил представитель областного минприроды. Как отмечено в сообщении, инспектор, выехавший на место после получения жалобы, осмотрел реку Воздушную и озеро Держинец. Но признаков загрязнения там не выявлено, посторонние запахи также отсутствуют.



«Этим вопросом уже занимаются профильные специалисты нескольких ведомств, — сказано в ответе министерства. — Источником загрязнения атмосферного воздуха вблизи указанного адреса является производственная площадка «Сельхозагропром». Материалы для проведения проверки были направлены в природоохранную прокуратуру».



Проверку в отношении этого предприятия инциировать не удалось — прокуратура её не согласовала. Поэтому все собранные материалы «направлены в ведомство для принятия дальнейших мер».