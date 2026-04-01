Рольбинов объяснил, из-за чего многие автобусные маршруты на востоке Калининградской области стали нерентабельными

Многие автобусные маршруты на востоке Калининградской области становятся нерентабельными из-за снижения пассажиропотока. Об этом заявил вице-премьер регионального правительства, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов в ходе прямого эфира ЦУР «ВКонтакте».

Одна из причин — «увеличение автомобилизации». Есть и другие объяснения того, что многие направления перестали быть экономически обоснованными.

«Правительство области много вкладывает в развитие востока. Появляются новые крупные предприятия, отсутствует необходимость в трудовой миграции, когда люди в утренние часы с востока области ехали в Калининград, а вечером возвращались, — отметил Александр Рольбинов. — Сейчас, когда появился и в Черняховске промышленный кластер, и в Немане, сокращается пассажиропоток и некоторые маршруты становятся нерентабельны для перевозчиков. И мы вынуждены их дополнительным рублём финансировать из областного бюджета».

Как подчеркнул вице-премьер, в 2026 году на субсидирование автобусных перевозок из областного бюджета запланировано порядка 260 млн рублей. Власти региона вынуждены постоянно увеличивать географию подобных маршрутов.

«Мы к этому очень щепетильно относимся, — сказал Александр Рольбинов. — Поэтому прежде чем принимать какие-то решения, мы ставим своих людей, они едут по маршруту. В течение недели, если требуется, это может быть и десять дней, и две недели, изучаем пассажиропоток, чтобы не ошибиться и принять правильные управленческие решения».