Областные власти озадачатся проблемой нехватки транспорта между Калининградом и Гурьевском

Власти Калининградской области рассмотрят ситуацию с транспортной доступностью Гурьевска, но не обещают быстрого решения вопроса. Об этом заявил вице-премьер регионального правительства, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов в ходе прямого эфира ЦУР «ВКонтакте».

Глава ведомства прокомментировал жалобы жителей муниципалитета на переполненные автобусы и невозможность добраться до Калининграда, а также предложение ввести дополнительные электрички из Гурьевска.

«Мы этим постоянно озабочены, — отметил Александр Рольбинов. — Приходится балансировать. Если бы областной бюджет был бы безграничным, можно было бы, наверное, тонким слоем залить все проблемы. Но, к сожалению, так не получается. Электрички и дизель-поезда мы субсидируем из областного бюджета. Поэтому мы в первую очередь смотрим — там, где наибольший пассажиропоток, и там, где по каким-то причинам не хватает автобусных маршрутов и нужно обеспечить транспортную доступность непосредственно для жителей. Поэтому будем иметь в виду, но сейчас в одночасье мы с этой проблемой вряд ли сможем справиться. Если есть обращения граждан, если есть проблема, то в любом случае мы будем её рассматривать. Что касается Гурьевска, то мы посмотрим, что можно сделать, чтобы улучшить транспортную доступность. Посмотрим, какой существует пассажиропоток, какая загрузка и прочее».