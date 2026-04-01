«Моя жизнь превратилась в ад»: в Зеленоградском районе женщина взяла опеку над сиротой и лишилась сбережений

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Ссылка Анна, жительница посёлка Куликово в Зеленоградском районе, взяла под опеку осиротевшего мальчика и столкнулась с неожиданными долгами — суды обязали её гасить кредиты умершей матери подопечного. С её счетов списали уже около 100 тысяч рублей. В ситуации разбирался «Клопс». Все имена героев изменены. «Моя жизнь превратилась в ад»: так Анна начала свою историю. В один из первых дней марта она хотела как обычно расплатиться в магазине, но терминал вдруг не сработал. Кассир объяснила, что на карте недостаточно средств. Удивлённая женщина открыла банковское приложение на телефоне и увидела слово «арест». Все её счета были заблокированы, а деньги списаны без остатка — в общей сложности она потеряла 99 177 рублей. Вскоре выяснилось, что причина всему — долги. Но только не её собственные. Деньги несколько лет занимала и не возвращала покойная мама второклассника Ромы, над которым Анна в прошлом году оформила опеку. Мы от него отказываемся В семью Анны мальчик попал не случайно. По крови он женщине не родной, но фактически стал приёмным внуком. История его короткая и грустная. Мама Светлана родила его совсем юной, вне брака. Когда мальчику было четыре, она встретила любимого человека — сына Анны. Жить молодые переехали в Крым, по месту его службы, родили младшую дочку. А в феврале 2025 года 21-летняя Светлана скончалась от сердечного приступа. Просто однажды утром не проснулась. Дети остались на попечении бабушек. Крошечную внучку Анна сразу решила забрать к себе, привезла её и брата обратно в Калининградскую область. Рому обещала взять родня по материнской линии из Черняховска. Но когда дошло до дела, угла для него там не нашлось. А биологический отец, которого Анна разыскала в соцсетях, узнав о смерти Светланы и необходимости позаботиться о сыне, ответил предельно кратко: «Добрый день, мы от него отказываемся». Ну и что получается, я своими руками должна отвести ребёнка в детский дом? — рассказывает Анна взволнованно. Как быть? Сын-то, понятно, он военнослужащий, он по две недели дома не бывает. Думали-думали, решили: ну, как-то будем справляться». Так Рома остался в семье приёмного отца на правах внука. Анна решила официально взять над мальчиком опеку, обратилась в муниципальные органы соцзащиты, прошла Школу приёмных родителей.

Коварное наследство В процессе оформления документов обнаружилось, что мать оставила Роме наследство: долевую собственность в двух квартирах её родственников. И больше полумиллиона долгов. «Сын был вообще в шоке, когда всё это выяснилось, — говорит женщина. — Как? Откуда?! Она, получается, жила на эти деньги, тратила и никому ничего не говорила. Брала даже какие-то микрозаймы под двести процентов! Двести!» На момент разговора с нотариусом известно было о задолженности на сумму 700 000. Он предупредил, что это может быть даже не всё: единой базы с подобной информацией не существует. Поэтому первым порывом Анны было отказаться от наследства мальчика. Но в опеке ей объяснили, что это незаконно: как опекун она обязана заботиться о его интересах. «Отказ от наследства не должен причинить несовершеннолетнему имущественный вред», — сообщили Анне в администрации Зеленоградского округа. Стоимость наследуемого жилья де юре оказалась больше задолженности: одну четвёртую долю квартиры в Калининграде и треть в Черняховске оценили в 1,35 млн рублей. А разницу Рома бы потерял. Поэтому отказ органы опеки и попечительства не согласовали. Анне было очень страшно брать на себя ответственность за чужие многотысячные долги. Но её заверили, что это обычная процедура и она ничем не рискует. Я озвучила свои опасения, не спишут ли эти долги с меня, и получила однозначный ответ — нет! Так как у ребёнка есть своё имущество, суд присудит либо продать его часть, либо платить из пособия, либо оставят долги до его совершеннолетия. В школе приёмных родителей мне ответили так же», — вспоминает Анна. Удостоверившись, что проблем быть не должно, приёмная бабушка спокойно вступила в наследство от лица своего подопечного. Однако через полгода её ждал тот самый шок от ареста счетов...

Сил прибавилось Едва придя в себя, женщина обратилась в банк и узнала, что один из банков-кредиторов покойной Светланы и коллекторская фирма подали иск. В ноябре прошлого года Московский районный суд Калининграда заочно его удовлетворил, постановив взыскать с Ромы как с наследника 194,67 тыс. рублей. А его обязательства возложить на опекуна. Коллекторское агентство получило копию решения и отнесло его в банк. И банк незамедлительно всё исполнил!» — поражается Анна. Для семьи приёмной бабушки это огромная сумма. Она зарабатывает как самозанятая, занимаясь клинингом, но это не постоянный доход. Деньги на счету предназначались для гашения кредита. Да и на нужды мальчика уходит немало: из-за нюансов здоровья учится он на платной основе, ему нужны занятия с поведенческим терапевтом, другое лечение. Закончив первый класс, Рома не умел даже читать. Только благодаря усилиям Анны его дела пошли на лад. Но теперь это всё под вопросом. Женщина кинулась бить во все колокола. Она обратилась и в прокуратуру, и в муниципальные органы соцзащиты, и к областным властям, и к уполномоченному по правам ребёнка, а также направила заявление на отмену заочного решения в Московский районный суд. Ответ она пока получила только из Зеленоградской окружной администрации. Ей пообещали бесплатную юридическую помощь и рекомендовали гасить долги за счёт унаследованного имущества или пособия, которое положено мальчику. «Вам назначено ежемесячное пособие на содержание подопечного в размере 18 922 руб., ежемесячная пенсия по потере кормильца в размере почти 18 000 руб. и ежемесячное вознаграждение приёмного родителя в размере 6 240 руб.», — сказано в документе. Эти деньги, помимо еды, лечения, покупки одежды, оплаты проезда можно по закону тратить на «прочие расходы». К ним относится и «погашение задолженности, по которой подопечный вступил в наследство». Но всё это, по мнению Анны, хорошо только на бумаге. Доступа к своим счетам у неё уже нет. А насчёт компенсации потерь всё призрачно. Вовсе не факт, что жильё в долевой собственности вообще удастся продать. Родные покойной матери Ромы пользуются квартирами сами. Так что женщина намерена отстаивать свои права в суде. «После моего обращения в правительство области мне позвонили из минсоцполитики, — рассказывает Анна. — Сказали привлечь их на следующее заседание суда. И подтвердили, что согласно статье 17 48-ФЗ («Имущественные права подопечных») такого не должно было произойти. Уже хорошая новость для меня! Сил прибавилось». Помощь юриста будет кстати Ситуации, когда долги наследодателя переходят к несовершеннолетнему, на практике встречаются нередко, прокомментировал «Клопс» Александр Толмачёв, доктор юридических наук, зампредседателя Союза юристов Москвы. По закону при принятии наследства переходят не только активы, но и обязательства — в том числе кредиты и иные задолженности. При этом опекун действительно не может произвольно отказаться от наследства за ребёнка без согласия органов опеки, это может быть расценено как нарушение интересов несовершеннолетнего. Проблема в том, что на этапе вступления в наследство не всегда получается достоверно установить полный объём долгов. В российской практике у нотариусов зачастую нет доступа ко всем необходимым базам. В результате может возникнуть ситуация, когда реальный объём обязательств существенно превышает ожидаемый. Если с опекуна начинают взыскивать долги, речь, как правило, идёт о попытке привлечь его к субсидиарной ответственности, говорит юрист. В таких случаях ключевая задача — доказать, что человек действовал добросовестно и принимал меры для защиты интересов ребёнка. Сам факт привлечения к субсидиарной ответственности можно оспорить в суде. Кроме того, если речь идёт о долевой собственности и солидарной ответственности, можно ставить вопрос о распределении обязательств между всеми участниками. Но в случае Анны Рома — единственный наследник своей матери, больше никто в права не вступил. Подобные споры относятся к категории сложных, поэтому на практике требуют участия профессионального представителя и детальной правовой позиции, заключил Александр Толмачёв.