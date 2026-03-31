Губернатор Ленобласти приехал в Калининград и призвал развивать связанный с регионом порт Усть-Луга

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приехал в Калининград и заявил, что для связи региона с большой «Россией» нужно развивать Усть-Лугу и строить новый железнодорожный участок к порту. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 31 марта.

По словам политика, через паромный комплекс в Усть-Луге проходит 31,5% всех каботажных грузов, предназначенных для Калининградской области. Свой субъект Дрозденко назвал «ключевым звеном морской логистики» для самого западного региона страны.

«Отдельно доложил, что мы делаем для безопасности порта в Усть-Луге — с учётом угроз БПЛА это сейчас важнейшая задача для нас и всего Северо-Запада. Здесь нужно плотно работать всем вместе: властям всех уровней, силовым структурам, портовым операторам и бизнесу. Без глубокого взаимодействия не обойтись», — заявил глава Ленинградской области.

Ещё одной темой обсуждения стали перспективы морской линии. Как заявил Александр Дрозденко, к 2030 году железнодорожные перевозки в направлении региональных портов существенно вырастут, а нехватка провозных мощностей может составить около 30 млн тонн:

«Наше ключевое предложение, которое сейчас продвигаем на федеральном уровне, — строительство нового участка железной дороги к порту Усть-Луга».

Полпред президента в СЗФО Игорь Руденя после заседания заявил, что решения по транспортной доступности Калининградской области «учтут в работе Совета безопасности России по вопросам развития и безопасности» региона.