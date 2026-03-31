На Куршской косе ищут «неандертальца», закидавшего обочины в нацпарке банками из-под энергетиков (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На Куршской косе после схода снега вдоль главной дороги обнаружили кучи мусора, оставленного неизвестными. Об этом телеграм-канал национального парка пишет во вторник, 31 марта.

Убирать обочины в выходные приезжали участники калининградского велоклуба «Вестланд-Рандоннёр». За один выезд полностью расчистить территорию не удалось, поэтому волонтёры обещали вернуться 5 апреля.

«Очень хочется найти «неандертальца», который регулярно выбрасывает из окна автомобиля банки из-под энергетического напитка, и познакомить его с волонтёрами. А заодно и с госинспекторами. Им же будет о чем поговорить, как думаете?» — считают в администрации «Куршской косы».