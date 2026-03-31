«Это настоящее свинство!»: из-за ремонта дороги автобусы без предупреждения перестали заезжать к Детской областной больнице

В Калининграде из-за ремонта дороги на ул. Огарёва автобусы едут мимо Детской областной больницы. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Во вторник, 31 марта, калининградка поехала с сыном в медицинское учреждение.

«Автобус №5 поехал по Кутузова, потому что на Огарёва шли ремонтные работы, — рассказала собеседница «Клопс». — Пришлось выходить и идти пешком. Нам это было очень неудобно — у сына травма ноги. Знали бы, что такая ситуация, попросили бы знакомых подвезти нас или вызвали бы такси».

Как подчеркнула женщина, никаких объявлений о ремонте она нигде не видела. Выходя из больницы, она заметила ещё другую маму с маленьким ребёнком.

«Та сидела на остановке и ждала автобус. Я ей сказала, чтобы не надеялась уехать сегодня на нём. Она поблагодарила за информацию и сказала, что это самое настоящее свинство — не предупреждать об изменениях маршрута. Я с ней полностью согласна — уж если открыли новый маршрут до больницы, будьте любезны отвечать за него и делать всё правильно», — возмутилась калининградка.