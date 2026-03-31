Нехватка водителей оставила Янтарный без одного из автобусных маршрутов

Жители Янтарного остались без автобусного маршрута №582 из-за дефицита водителей. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил вице-премьер регионального правительства, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов в ходе прямого эфира ЦУР «ВКонтакте».

Глава ведомства прокомментировал жалобы жителей муниципалитета на ухудшение транспортной доступности. По их словам, автобусы №587 и 582 «ходят как им вздумается». «Светлогорскавто» вообще отказывается от 582-го, и жители не знают, как будут добираться в Светлогорск, Зеленоградск и другие города», — говорится в обращении, зачитанном в прямом эфире.

Александр Рольбинов сообщил, что в настоящее время по 587-му маршруту курсируют два автобуса большого класса, по 582-му — один.

«Действительно, предприятие «Светлогорскавто» отказалось от выполнения одного маршрута, — сказал вице-премьер. — Это связано с тем, что на сегодняшний день многие предприятия испытывают дефицит водительского состава, поэтому мы проводим конкурсные процедуры на поиски новой компании, которая подхватит этот маршрут. Надеюсь, что мы всё завершим к 27 мая и движение в полном объёме будет восстановлено».